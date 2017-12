Ministro apela aos condutores para que respeitem regras de segurança

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apelou aos condutores para que respeitem as regras de segurança, afirmando que vão estar mais de sete mil militares da GNR empenhados na operação "Ano Novo".

"Estamos a iniciar o período de deslocação para a passagem do ano e o que queria nesta ação, que a GNR está a realizar, é apelar para que todos os condutores façam uma condução respeitando as regras de segurança", disse, durante uma ação de fiscalização da GNR que está a decorrer junto à Ponte Vasco da Gama.

Eduardo Cabrita afirmou que vão estar envolvidos na operação, que vai decorrer até terça-feira, dia 2 de janeiro, mais de sete mil elementos da GNR, contando também com uma "presença significativa" de agentes da PSP.

"O que esperamos é que possamos iniciar um novo ano, em que em conjunto com todas as entidades, possam ser adotadas um conjunto de medidas e práticas que permitam que 2018 sejam um ano marcado pela segurança na rodovia", afirmou, lembrando algumas áreas de risco como os atropelamentos, ocorrências com motociclos ou condução sobre o efeito de álcool.

O capitão Ferreira da GNR explicou que estão a ser efetuadas ações de fiscalização rodoviária e intensificação de patrulhamento no âmbito da operação "Ano Novo".

"Os principais cuidados começam por preparar atempadamente a viagem. É preciso ter em conta as condições dos veículos, evitar conduzir se [os condutores] beberam bebidas alcoólicas, respeitar a velocidade e não utilizar o telemóvel", salientou.

O militar disse ainda que, até ao momento, não havia registo de nenhum morto ou ferido grave nas estradas.

A GNR intensifica, desde esta sexta-feira e até ao dia 2 de janeiro, o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego no âmbito da operação "Ano Novo".

Segundo a Guarda Nacional Republicana, o reforço do patrulhamento nas estradas tem como objetivo "prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias, no sentido de lhes proporcionar uma deslocação em segurança".

Durante a operação "Ano Novo", a GNR vai estar "particularmente atenta" à deslocação para os locais de diversão e de grande concentração de pessoas, devido às celebrações da passagem de ano, para "evitar comportamentos de risco por parte de condutores de veículos, com especial atenção aos condutores de ciclomotores e motociclos".

Para a operação vão estar mobilizados militares da Unidade Nacional de Trânsito e dos Comandos Territoriais, que vão focar a sua atenção na condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, manobras perigosas, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e cadeirinhas para crianças e não utilização de equipamentos de proteção por parte dos motociclistas.

Os militares da GNR vão ainda efetuar ações de sensibilização dirigidas a peões, ciclistas e motociclistas.