Ministro da Educação acredita no poder da escola para combater "fake news"

As notícias falsas são um dos temas que têm marcado a atualidade no que diz respeito ao jornalismo. E têm sido vários os esforços que têm sido realizados para conter a desinformação, quer a nível nacional, quer a nível europeu.

PUB

Em Portugal, o tema tem sido tratado com particular atenção pelos órgãos de comunicação social. Há vários projetos que têm surgido no sentido de alertar para as chamadas "fake news". No âmbito do aniversário da TSF, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues foi questionado sobre o tema e sublinhou o papel que a escola pode ter na literacia dos media.

"É possível trabalhar através das escolas a literacia mediática nas escolas. Através do Sindicato dos Jornalistas e do CENJOR temos um projeto-piloto que agora chega a mais escolas", frisou o Ministro da Educação, elogiando o site multimédia lançado no âmbito do aniversário da TSF.

LER MAIS:

Que Sons da História é que não lhe saem da cabeça?

A rádio ao vivo e a cores

Jingles, indicativos e cortinas... Como se "veste" uma rádio

A vizinha que viu nascer a TSF continua a sentir a paixão da rádio

A Rádio no Vento

Xanana Gusmão e a "presença" da rádio nos momentos mais difíceis

"Nunca atendi uma chamada telefónica de um jornalista nem nunca telefonei a nenhum"