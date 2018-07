Ministro garante ter Plano B para EN 125, depois do chumbo do Tribunal de Contas

O estado do pavimento é tão mau que, depois de muitos protestos, o Governo viu-se a fazer obras pontuais que terminaram a meio de julho, mas Pedro Marques garante que não serão as últimas. Depois da empreitada de reabilitação da estrada Nacional 125 na zona do Sotavento do Algarve ter sido chumbada pelo Tribunal de Contas, e face à degradação do via, o Governo avançou com obras que terminou a 15 de julho.

O pavimento foi revestido, as bermas melhoradas e foram gastos 248 mil euros. O Plano inicial, contudo, era muito mais ambicioso e previa um valor total da obra de 23 milhões de euros.

O ministro do Planeamento e Infraestruturas argumenta que ainda aguarda resposta ao recurso que o governo interpôs no tribunal mas admite que " terá uma estratégia" se não vencer o caso.

Ouça a peça da jornalista Maria Augusta Casaca

Este Plano B passa por obras pontuais como as que acabou de fazer no troço de Olhão e nos concelhos de Castro Marim e de Vila Real de Santo António e, em breve, na Ponte do almargem, em Tavira.

No entanto, Pedro Marques recusa que sejam obras "aos bochechos".

"Fizemos obras de urgência muito importantes e num prazo curtíssimo, em menos de 2 meses, e vamos fazer obras de reabilitação estrutural no resto da EN 125", garante.

Além desta estrada que fez questão de percorrer, levando muito mais tempo a chegar do que o resto da comitiva, o ministro visitou também as obras de reabilitação da Ponte do Guadiana.

Um investimento de mais de 9 milhões de euros, que só deverá estar concluído em 2019.