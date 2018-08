Miradouros, um barco rabelo… o novo Passadiço de Castelo de Paiva

Este sábado são inaugurados os primeiros três quilómetros, mas até ao final do ano o passadiço de madeira terá 10 quilómetros

Entre o som da água do rio, o cheiro a madeira confunde-se com o das árvores. Os primeiros três quilómetros de passadiço ligam a praia fluvial do Choupal, na localidade de Pedorido, à zona ribeirinha de Oliveira do Arda. O autarca de Castelo de Paiva, Gonçalo Rocha, explica que o percurso faz parte do projeto "Viver o Paiva Douro".

Reportagem de Rute Fonseca.

"Temos ali uma grande exposição do que é o Douro verde, do Douro que falta descobrir e agora pode ser dado a conhecer aos muitos que querem visitar o nosso concelho".

Gonçalo Rocha acredita que esta obra vai projetar o setor turístico e a economia de Castelo de Paiva.

"Começar por afirmar as grandes marcas do município, vamos ter fosseis e minas, um percurso das montanhas, do Paiva e o percurso de viver as vinhas e o vinho verde".

Ao longo do passadiço vamos encontrar vários miradouros suspensos.

"Vamos ter passagens sobre linhas de água construídas em madeira, teremos vários miradouros - o primeiro é metade de um barco rabelo que vai entrar no próprio rio e permite tem um ponto de observação fantástico.".

O presidente da Câmara de Castelo do Paiva diz que até ao final do ano os mais de 10 quilómetros de passadiço estão concluídos. O percurso termina em Santa Maria de Sardoura, com passagem pelas aldeias de Midões e Gondarém, conhecidas pelas casas de xisto.