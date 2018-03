Moradores do prédio evacuado em Monte Abraão podem regressar a casa

Os moradores do prédio evacuado em Monte Abraão, no concelho de Sintra, devido a uma fuga de gás, podem regressar a casa, informou o presidente da União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, que atualizou informações sobre os feridos graves.

"Numa situação de aflição" um homem e uma mulher saíram do primeiro andar, através da janela, tendo sido os feridos mais graves do incidente, explicou à agência Lusa, Pedro Brás, precisando que o homem tem "as duas pernas partidas".

"O estado de saúde da senhora é mais reservado", indicou o autarca, referindo, pelas 21:30, que os "moradores já podem entrar no prédio", embora algumas casas estejam sem eletricidade. O prédio está sem serviço de gás, acrescentou Pedro Brás.

Uma fuga de gás, "a meio da tarde", provocou dois feridos graves, num total de cinco. O alarme foi dado quando se detetou uma "fuga de gás no 'hall' de entrada" do prédio, entretanto evacuado. Para o local foram deslocados elementos da PSP, bombeiros e INEM, segundo a mesma fonte.