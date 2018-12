Morreu Catalina Pestana, antiga provedora da Casa Pia

A antiga provedora da Casa Pia de Lisboa morreu esta sexta-feira, confirmou à TSF fonte próxima da família. Catalina Pestana foi nomeada diretora da instituição em 2002 e tornou-se numa das principais vozes de apoio às crianças e jovens que diziam ter sido abusadas. A mesma fonte adiantou ainda que a antiga provedora estava doente há vários anos mas a situação clínica piorou por causa de uma infeção hospitalar.

Nascida em 1946, Catalina Pestana liderou a instituição durante quatro anos e meio até 2007. Antes, em 1975, assumiu a direção do Colégio de Santa Catarina da Casa Pia. Exerceu essas funções durante doze anos, até 1987, naquele que era o único estabelecimento misto da instituição.

Depois disso foi coordenadora nacional do Projeto Vida de Prevenção da Toxicodependência em Meio Escolar e foi diretora do Plano para a Eliminação de Exploração do Trabalho Infantil. Em 2002 chegou a provedora da Casa Pia, escolhida pelo Ministério da Segurança Social e do Trabalho, liderado por Bagão Félix, no Governo PSD/CDS.

Catalina Pestana "esteve ao lado daqueles que não têm poder"