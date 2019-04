Morreu Francisco Amaral, autor do histórico "Íntima Fração" na TSF

O produtor e realizador de rádio e televisão Francisco Amaral morreu, este sábado, aos 68 anos, vítima de doença súbita. A notícia foi confirmada pela família na rede social Facebook.

Francisco Amaral tornou-se conhecido pelo programa de rádio "Íntima Fração", emitido na TSF, onde foi diretor de programas e por onde ficou durante 15 anos. O célebre programa, que comemorou esta semana 35 anos, passou também pela Antena 1, RUC, RCP e Expresso Online, estando agora a ser emitido na Rádio Radar.

Foi autor de vários programas de rádio, diretor de produção em televisão e professor universitário.

Atualmente, Francisco Amaral era diretor da ESEC TV e coordenador da licenciatura em Multimédia do Instituto Superior Miguel Torga.

Do seu currículo constam a vice-presidência da Escola Superior de Educação de Coimbra, a apresentação na TV Saúde e trabalho de realização do Rádio Clube Português e Rádio Universidade de Coimbra. Colaborou também com a SIC e deu aulas na Escola Secundária José Falcão, em Coimbra. Fez ainda estágios em Cinema de Animação com Gaston Roch - Instituto Superior de Artes Visuais de Bruxelas e foi bolseiro da Federação Portuguesa de Cinema e Audiovisuais, em França.