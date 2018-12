Morreu o cavaleiro Joaquim Tenório, mais conhecido por Joaquim Bastinhas, um dos nomes mais conhecidos da tauromaquia portuguesa.

A notícia foi avançada à TSF pela associação ProToiro.

Hélder Milheiro, da Associação Protoiro e amigo de Joaquim Bastinhas, lembra a popularidade entre os aficionados.

Joaquim Bastinhas nasceu no dia 8 de março de 1956, em Elvas e comemorou este ano 35 anos de "alternativa" - recebeu-a em 15 de maio de 1983, das mãos do cavaleiro José Mestre Batista, com o testemunho de João Moura.