Morreu David Pinto Correia, fundador da Universidade da Madeira

O antigo professor universitário David Pinto Correia, um dos fundadores da Universidade da Madeira, morreu no domingo, em Lisboa, vítima de um AVC, informou o executivo madeirense.

Na nota divulgada pela presidência, o Governo Regional recorda que David Pinto Correia, presidente da terceira e última comissão instaladora da academia do arquipélago, foi professor de várias universidades portuguesas, onde "desempenhou altos cargos e liderou vários projetos de investigação que se vieram a revelar manuais de leitura obrigatória".

Nascido a 14 de dezembro de 1939, em São Gonçalo, no Funchal, Pinto Correia era doutorado em Letras pela Universidade de Lisboa, à qual esteve durante longos anos ligado.

Foi "um dos mais reputados autores e investigadores da etnografia e das literaturas oral e tradicional portuguesas", sublinha a nota.

"O Governo Regional vem endereçar à família enlutada os mais sinceros pêsames e associar-se à sua dor, aproveitando para enaltecer a figura ilustre do pensador e investigador, mas também do madeirense e do homem de bom trato e que teve o condão de fazer amigos por onde passava", acrescenta.

O executivo afirma a sua gratidão para com o "ilustre madeirense" devido aos "relevantes serviços prestados em nome da região, da cultura madeirense e da autonomia".