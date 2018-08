Movimento Ajuda Monchique põe mãos à obra para ajudar as vítimas do incêndio

Os incêndios de Monchique afetaram 250 famílias e há 160 a necessitar de ajuda urgente de acordo com o Movimento Ajuda Monchique, um grupo de voluntários que decidiu deitar mãos à obra para ajudar quem mais precisa.

Joana Martins, a fundadora do movimento, lança um desafio à solidariedade dos portugueses e propõe o apadrinhamento de famílias desalojadas pelos incêndios: "As pessoas podem apadrinhar doando coisas específicas para as famílias ou fazendo um acompanhamento de contacto direto das pessoas."

Joana Martins explica como funciona o apadrinhamento das vítimas

A voluntária salienta que o movimento Ajuda Monchique não recebe donativos em dinheiro, mas está a coordenar a recolha de alimentos e de outros bens que são importantes para quem perdeu quase tudo o que tinha.

Alguns dos bens mais importantes em falta são "tubos de água, utensílios agrícolas, material de higiene e limpeza, higiene pessoal" , mas também "tendas familiares, rulotes e caravanas" que poderão servir como solução temporária para vítimas até à reconstrução das casas.

Joana Martins enumera os bens mais necessários neste momento

O apoio às vítimas dos incêndios de Monchique pode ainda passar pela disponibilização de alojamento temporário ou permanente para as famílias que perderam as casas.

As ajudas podem ser entregues no centro de apoio que foi criado na Escola Básica Manuel do Nascimento em Monchique.