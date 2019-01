Antiga capital do Reino do Algarve, de que há notícia, enquanto povoado, cerca de 2 000 anos antes de Cristo, a velha Lacóbriga só no século XIII foi reconquistada pelos cristãos.

Lagos foi berço de navegadores - ali nasceu Gil Eanes, que dobrou o cabo Bojador -; foi a cidade do Infante D. Henrique, onde terá fundado a famosa escola náutica de onde as caravelas demandaram os mares nunca dantes navegados; foi a povoação ligada aos Descobrimentos.

Consagrados no museu local, no monumento aos Descobridores Lacobrigenses e no nome da artéria em que aquele espaço está situado, a avenida marginal.

Numa paralela interior aquela avenida, a rua 25 de abril, não é difícil descobrir o restaurante A Petisqueira.

TSF à Mesa - Muito mais que petisqueira na cidade dos navegadores

O nome até dá ideia menos concreta em relação aos pitéus que podem ser apreciados num espaço onde se acomodam 40 comensais, marcado pelo bom gosto da decoração, ambiente informal e acolhedor.

O piso inferior é ocupado em boa parte pela garrafeira, uma das significativas mais-valias desta casa; outra, a esplanada, que amplia a lotação nos dias amenos.

Na ementa, ressalta o capítulo petisqueiro, a fazer jus ao nome da casa, tão vasto e diversificado se apresenta, com sugestões aliciantes marcadas pela contemporaneidade : carpaccio de polvo com molho virgem de caviar; duo de cogumelos recheados com legumes, bacon, ricotta, espinafres e parmesão; tártaro de atum, salmão e abacate; queijo chèvre, rúcula, mel e frutos secos.

O fator escolha é o mais difícil, tão infindável parece a lista de petiscos, em que sobressaem entre saladas, morcela salteada com maçã e vários tipos de queijo, o carpaccio de novilho, maionese de mostarda e parmesão e as vieiras coradas em azeite, ervilhas, bacon e puré de aipo.

Com outra substância e de proveniência marinha, a lista propõe, entre vários outras sugestões, caril de camarão com arroz basmati; tentáculo de polvo salteado em azeite, grelos e batata doce de Aljezur; camarão tigre grelhado e risotto de açafrão; lombo de atum braseado acompanhado com legumes, puré de batata com azeitona e anchova, abóbora e molho de soja e ainda xerém de couve-galega com molho de vinho branco.

Nos pratos de carne, referência para o lombinho de porco preto recheado com tâmaras e bacon, gratinada de batata e molho de Roquefort; peito de pato lacado e redução de moscatel e para o estufado de rabo de boi, batata sauté e maçã.

Para sobremesa, nada melhor que o tiramisu de laranja.

Garrafeira de excelente nível, dezenas de referências. Serviço simpático neste restaurante que é muito mais que o nome deixa perceber: A Petisqueira, em Lagos.

Onde fica:

Localização: Rua 25 de Abril, 54 8500 Lagos

Telef.: 282 792 436