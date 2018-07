Museu da Marinha reabre ao público em Faro

O Museu data do sec XIX e tem muitas histórias para contar Um incêndio num espaço contíguo fez encerrar o museu durante 3 anos.

As peças não arderam mas a fuligem deixou algumas marcas.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca

Mas hoje é dia de Festa para a Marinha. Porque este " é o museu mais antigo do Algarve, algumas peças estiveram na Exposição de 1900, é um museu com alma, com história", diz Nuno Cortes Lopes, Comandante da Zona Marítima do Sul.

O museu nasceu em 1889 e em 1916 começou a ser gerido pela Marinha.

Ali podem ver-se réplicas de naus, de barcos de pesca, instrumentos de navegação, pinturas ligadas à pesca e ao mar." Temos um tríptico de Carlos Porfírio, com as almadravas e a antiga pesca do atum, aparelhos de navegação da antiga Escola de Marinheiros", exemplifica o comandante

O Museu da Marinha, em Faro é procurado sobretudo por famílias e por gerações de crianças das escolas que fazem muitas visitas de estudo ao local.

A partir de agora, as quartas-feiras ficarão marcadas para as deslocações dos estudantes.

E por enquanto, não se paga entrada."Até final do ano vai ser grátis", garante Cortes Lopes.

Depois, o Departamento Marítimo do Sul espera elaborar um catálogo com a história do Museu pelo qual as pessoas pagarão um preço simbólico. Para ficarem também com uma recordação da visita a este local que faz parte da história da Marinha e da cidade de Faro.