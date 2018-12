Música para os coletes amarelos e para Rosa Mota e ainda o curso da GNR

Com música, risos e gargalhadas, a violência dos coletes amarelos foi comparada com "os panhonhas dos portugueses" mas os humoristas não esqueceram os recentes prémios de Portugal: Óscares no turismo e o ouro de Rosa Mota. E o que é que a menopausa tem a ver com o curso da GNR? Tudo para ouvir no novo episódio de "Não há dinheiro... mas há palhaços".