Uma das vertentes do evento Alto Minho Digital Minds, que recebeu o Governo Sombra esta semana, tem como objetivo o enquadramento de forma positiva das transformações sociais que resultam do avanço da tecnologia, incluindo fenómenos de internet como os "influencers", "gamers" e "youtubers".

Depois de os ministros do Governo Sombra se assumirem uns "jarretas" na era digital, questionando se não teria mesmo havido um "erro de casting" no convite para participarem num evento tão "moderno", Carlos Vaz Marques perguntou a Ricardo Araújo Pereira se conhecia os fenómenos de Youtube PewDiePie ou SirKazzio. O humorista não pareceu muito familiarizado com nenhum, mas aproveitou para contar um episódio com a filha mais nova que evidencia o generation gap tecnológico: depois de explicar que a filha gosta muito de vídeos de "gamers", conta que, ao perguntar-lhe qual seria o interesse de ver pessoas a jogar, ela terá respondido com uma pergunta inesperada - "não é o que tu vais fazer ao Estádio da Luz?".

A emissão completa do Governo Sombra, para ver ou ouvir , sempre, em tsf.pt.