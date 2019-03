Não foi fácil, mas medicamentos feitos a partir de plasma já chegaram aos hospitais

Os medicamentos feitos a partir de plasma português já estão a ser usados nos hospitais públicos. A garantia foi dada à TSF pelo presidente do Instituto Português do Sangue e Transplantação.

Os novos fármacos estão disponíveis desde o final de dezembro de 2018, mas até ao início do mês de março ainda não tinham sido usados porque faltava aprovar a tabela de preços.

"Face à necessidade e às solicitações de alguns hospitais, no sentido de podermos colmatar algumas falhas no fornecimento, decidimos fornecer os medicamentos", revelou João Almeida e Sousa.

O presidente do Instituto Português do Sangue revela que alguns hospitais já estão a usar medicamentos feitos a partir do plasma.