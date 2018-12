"Não fui eu, foram três angolanos" e outras desculpas infantis

Face à condenação a cinco anos de prisão no âmbito do caso Face Oculta, Armando Vara insinuou em entrevista à TVI que só está a ser condenado porque recusou ajudar o juiz Carlos Alexandre a alcançar o cargo de diretor do SIS (Serviços de Informação de Segurança).

O caso levou o humorista a recordar as desculpas infantis que todos usámos na infância, concluindo que essa tendência parece estar muito em voga nos casos de justiça ultimamente: "por exemplo, a mulher do triatleta (Rosa Grilo) tem alegado que não foi ela a matar o marido (Luís Grilo), mas sim três angolanos. Isto é o equivalente da desculpa infantil do 'não fui eu, foi um gigante'" - que é a desculpa que o humorista usa lá em casa, quando aparecem meias dele espalhadas no chão.

"Já a desculpa de Armando Vara, é a versão adulta da desculpa infantil do "eu porto-me bem, a professora é que embirra comigo", continua Ricardo Araújo Pereira, concluindo que "se o Juiz Carlos Alexandre conseguiu convencer a Polícia Judiciária, o Tribunal da Primeira Instância, o da Relação e o Constitucional, a prenderem Armando Vara sem provas (como acusa o ex-ministro socialista), então não deve precisar da ajuda de ninguém para se tornar diretor do SIS".

