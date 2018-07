"Não se pode, mas pode-se para muitos." Sindicatos apontam o dedo a Centeno

Ana Avoila exige que o ministro das Finanças dê resposta às reivindicações dos sindicatos no próximo Orçamento do Estado.

Em declarações à TSF, a dirigente da Frente Comum condena as declarações de Mário Centeno, que esta segunda-feira alertou que o Orçamento do Estado é "para todos os portugueses e tem de ser sustentável".

"Vem um ministro, quase na véspera do Orçamento, para criar um clima psicológico, dizer 'mantenham-se lá calmos', critica Ana Avoila.

"Este Governo não pode ir por uma linha política em que ano após ando anda com o argumento de que 'não se pode'. Não se pode, mas pode-se para muitos".

Também José Abraão, dirigente da FESAP - Federação de Sindicatos da Administração Pública - pede ao ministro uma atitude diferente.

"Estamos de acordo que não se pode pôr e risco o que foi conseguido, mas é preciso ter presente que os trabalhadores da administração pública, em matéria de despesas com o pessoal, estamos em valores de 1989."

José Abraão pede que o próximo Orçamento "possa ser diferente, mais com a preocupação das pessoas do que com os números".