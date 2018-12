Não vá ao banho na passagem de ano. O conselho é da Autoridade Marítima

A Autoridade Marítima apela aos cidadãos que estiverem na praia na nite de passagem de ano que não se aproximem da água e que evitem as arribas, e as atividades junto ao mar e os passeios na praia, adotando uma postura preventiva face aos perigos, numa nota divulgada esta manhã.



Entrevistado pela TSF, o porta-voz da Autoridade Marítima, comandante Fernando Pereira da Fonseca, deixa o aviso: "Não é preciso entrar no mar para comemorar."

"Nós estamos na altura do inverno, como é óbvio, a ondulação é uma ondulação de inverno com alguma agitação. Nada de anormal para a época do ano, mas a água está fria e as pessoas devem ter cuidado", recomenda.