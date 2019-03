"Não vai ser um Cristiano Ronaldo, mas pode ser um Einstein"

A cardiologista pediátrica Mónica Rebelo sublinha que mais vale pais e filhos baixarem as expectativas do que serem surpreendidos mais tarde. A cardiologista entende que a ideia de ter um filho é a de que este seja o mais saudável possível, mas nem sempre isso é uma realidade. Além disso há vários tipos de problemas no coração, uns mais graves do que outros.

"Não é igual ter uma criança apenas com um defeito no septo ou uma criança com uma cardiopatia complexa, que vai ser sempre uma criança com um coração que funciona de uma forma diferente e se calhar não vai poder ser um atleta de alta competição", explica.

A cardiologista pediátrica conta que, muitas vezes, na primeira consulta após o diagnóstico, os pais perguntam se a criança vai poder ser um atleta federado ou "um Cristiano Ronaldo". "Não vai poder, mas pode ser um Einstein, pode ser um cientista brilhante, nem tudo é trabalho físico."

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

"Quando sabemos antecipadamente, até podemos orientá-los melhor; é pior quando temos um problema de morte súbita, ou um problema que pode estar relacionado com morte súbita. Por exemplo, quando a um jovem atleta de 15 anos, que vai fazer o rastreio cardiovascular para entrar numa competição, é detetada uma doença num músculo cardíaco, como é o caso de uma cardiopatia hipertrófica - e que, de repente, vai ter de modificar a sua vida naquele momento." Nessa idade, as mudanças de vida forçadas são, muitas vezes, difíceis de aceitar, nota Mónica Rebelo.