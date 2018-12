Narcissus Fernandes II: Cozinha de alto nível em hotel que é um hino ao mármore

Vila Viçosa está no centro de uma região alentejana onde o mármore é o fio condutor da vida local. Terra de museus, do paço ducal e de muitos encantos, foi para Florbela Espanca, filha adotiva da terra, «a flor e o mel que a vida nos promete».

Frágil e elegante flor, que pinta de cor a paisagem lunar das pedreiras que circundam a vila, protegida por lei por estar em vias de extinção, é o Narcissus Fernandes II.

O nome da planta foi escolhido para batizar o restaurante do elegante e luxuoso Alentejo Marmoris Hotel e Spa.

Um 5 estrelas, fruto da paixão de António Manuel Alves pelo mármore, construído no local onde, em meados do século passado, existiu um lagar. No interior da requintada unidade hoteleira, a presença do mármore deslumbra. Está por todo o lado e até em estado puro, como se vê no spa, escavado numa antiga pedreira, contígua aos terrenos deste hotel, que é um hino ao requinte e ao luxo.

A sala do restaurante, muito confortável e com amesendação de acordo com os cânones, tem vista privilegiada para a cozinha dirigida pelo chef Pedro Mendes, autor do verdadeiro tratado que é a obra «O Renascer da Bolota», deixou o curso de Direito a meio para correr mundo atrás da paixão pela cozinha.

Frequentou, em França, a elitista academia de Alain Ducasse - uma fonte de inspiração e de experiências únicas - esteve por Cascais e regressou há um ano ao Alentejo e ao Marmoris Hotel para fazer com sucesso o que mais gosta: uma cozinha de produtos; de memória; uma cozinha de raiz.

As boas-vindas do chef - um crocante de bolota e puré de grão com pó de azeitonas pretas - foram acompanhadas com espumante rosé Lancers,

Em seguida, uma viagem pelos sabores do Alentejo, da costa atlântica - algas e sapateira -- ao centro da região - perninha de rã com puré de ervilhas - para terminar em Vila Viçosa, com a esferificação de uma laranja.

A entrada formal é protagonizada pelo alho francês com ostra ao natural e esferificação de yuzu, um citrino exótico. As pequenas esferas com sabor a limão desfazem-se na boca numa conjugação fantástica de sabores com o tártaro do bivalve, colocado sobre o alho grelhado.

Para acompanhar, um branco do Esporão, verdelho 2017.

O prato de peixe - garoupa escalfada em algas com apontamento de tinta de choco e miga alentejana de amêijoas e berbigão - revelou-se absolutamente divinal.

A coroar o prato, com cativante apresentação, um apontamento de cenoura roxa e espargo com molho de limão. Sublime, pela textura de sabores; irrepreensível pela técnica culinária.

Para harmonizar na perfeição, um vinho branco da região: Montes Claros 2014.

Em seguida, a presa de porco alentejano, acompanhada com couve recheada com ratatouille de legumes, gratinado de bolota, espargo e pickles de maçã, foi uma ode aos sentidos.

A redução de vinho da Madeira e os sucos da carne dão um sabor absolutamente divinal a este prato: a presa é colocada, no fumeiro, durante 19 horas. Depois de fumada, a carne fica em vácuo até ser cozinhada durante seis horas a baixa temperatura. O resultado é esplendoroso!

Para acompanhar, um tinto, igualmente da região, bastante equilibrado: Penedo Gordo 2014.

Para concluir em apoteose, chocolate branco com creme de bolota e granizado de poejo e um tributo, em sete texturas, às laranjeiras das ruas de Vila Viçosa.

Magnífica a harmonização com o licoroso Valflor da vizinha Sovibor e com o Colheita Tardia 2016 da Carmin.

Um final em grande estilo de uma daquelas refeições que ficam na memória. Pela apurada culinária e qualidade elevada de uma cozinha pura, em que os produtos, bem trabalhados, sabem ao que são.

Na lista, destacam-se ainda os pezinhos de coentrada, desossados, para comer à colher, servidos dentro de uma cebola grande - uma entrada saborosa e de belo efeito estético - e dois tipos de menu - alentejano e Narcissus - ambos com seis momentos.

Carta de vinhos e aconselhamento, a exemplo do serviço, ao nível elevado deste restaurante que coloca Vila Viçosa no mapa da alta gastronomia.

Narcissus Fernandes II, no Alentejo Marmoris Hotel.

Localização: Vila Viçosa

Telef.: 268 887 019