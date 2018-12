O novo registo promete espantar muitos e maravilhar os fãs da natureza. Tudo porque quem acompanhar os episódios vai ter em mãos um poder especial - controlar a câmara e decidir aquilo que quer ver.

A National Geographic já lançou o primeiro episódio do "The Okavango Experience" que tem no título o nome pelo qual o rio Cubango é conhecido internacionalmente. O rio é um monstro de água que se estende por cerca de mil quilómetros e faz fronteira entre Angola e Namíbia e desagua dentro do continente africano, naquele que é conhecido como o Delta do Okavango.

Ouça a peça do jornalista Rui Tukayana na íntegra

A mini-série terá apenas quatro episódios e o primeiro, já lançado, tem como pano de fundo a savana angolana.

Durante vários meses uma expedição da National Geographic explorou toda a extensão desse grande Rio e a tarefa foi documentada através do instagram.

No início desta semana o primeiro episódio foi lançadao num video disponibilizado em 360 graus que retoma a vontade da National Geographic em apostar em conteúdo dedicado e melhor apreciado com visores de realidade virtual.

Contudo, o filme de seis minutos é apenas uma pequena amostra do documentário "Into the Okavango Experience", integralmente rodado em Angola e no Rio Cubango, que será exibido durante a madrugada desta sexta-feira.

Para os fãs da natureza, as imagens são um presentede de Natal antecipado e durante as próximas três semanas a National Geographic vai publicar no Youtube os três mini-episódios que faltam do "The Okavango Experience" filmados em 360 graus.

Para já, o primeiro episódio pode ser visto aqui: