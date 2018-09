Negra Mole: uma casta algarvia e única no mundo

Na adega, João Mariano tira o vinho da enorme cuba onde ele está armazenado."É mesmo rosadinho, cor de salmão". Apresenta o vinho rosé que cai para o copo, feito com a casta Negra Mole, um casta única no Mundo e exclusiva do Algarve." A casta é típica, só existe em quantidade no Algarve e é a 2ª casta portuguesa mais antiga", diz Carlos Gracias, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve.

Conheça a Negra Mole allgarvia

A instituição está apostada em relançar uma casta que já representou 75 % da produção da região ​​​​​​​e que servia para fazer, em tempos que já lá vão, muitos dos vinhos algarvios." Na guerra do Ultramar, o vinho que era servido nas rações de combate era o vinho de Lagoa, feito com a Negra Mole", conta.

Hoje, estas cepas não estão em mais do que 15% dos terrenos onde se produz vinha. Mas com a evolução do setor, o que a Comissão Vitivinícola pretende é dar a esta casta um toque moderno, fazendo várias experiências e produzindo diferentes vinhos." Os novos enólogos, que sabem muito bem trabalhar o vinho, podem experimentar a casta e conseguir produtos diferenciadores"

A casta Negra Mole tem uma característica especial:uma única cepa pode ter uvas de todas as cores.

Na adega Cabrita o jovem enólogo Dinis Gonçalves começou há cerca de três anos a testar a Negra Mole. As tentativas tiveram sucesso e em 2015 nasceu o tinto Negra Mole." Em termos de aromas, tem muita fruta vermelha, fresca, é muito delicado, com um nível de álcool um bocadinho mais baixo", explica.

Características que levam os apreciadores a gostarem do que provam e os produtores a fazerem novas tentativas de produzirem novos vinhos com esta casta.