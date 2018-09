Nevoeiro atrasa voos no aeroporto de Lisboa

Quase todos os voos que deviam sair esta manhã do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, partiram atrasados devido ao nevoeiro.

O diretor do gabinete de comunicação da ANA, que faz a gestão dos aeroportos nacionais, sublinha que se trata de uma situação normal. Por questões de segurança, contudo, as partidas e chegadas foram mais espaçadas.

Segundo o site da ANA, entre as 7 e as 9 da manhã mais de 30 voos, ou seja quase todos, saíram atrasados, em alguns cerca de duas horas. As chegadas sofreram também alguns atrasos.

A ANA garante que a esta hora a situação está normalizada.