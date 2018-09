Nono arguido do caso Tancos chega a Portugal esta terça-feira

O nono arguido do caso relacionado com a investigação do reaparecimento das armas que tinham sido furtadas em Tancos chega a Portugal na próxima terça-feira.

O arguido é um investigador da Polícia Judiciária Militar, que está em serviço na República Centro-Africana.

No dia seguinte ao da sua chegada, quarta-feira, este investigador deve ser ouvido pela Justiça.

Os restantes oito arguidos deste processo devem conhecer, na tarde desta sexta-feira, as medidas de coação a que ficarão sujeitos.

Para já, o Ministério Público pediu prisão preventiva para todos, ficando agora a faltar a decisão do tribunal.