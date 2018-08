Norte do país com risco elevado de incêndio durante o fim de semana

O norte do país vai ter risco elevado de incêndio, durante este fim de semana, sobretudo acima do rio Douro. Alexandre Penha, adjunto nacional de operações da Proteção Civil, adiantou que o alerta vai durar até segunda-feira à noite e que o nível de alerta foi elevado para vermelho.

Ouça as declarações do adjunto nacional de operações da Proteção Civil

Em declarações aos jornalistas, o adjunto nacional de operações da Proteção Civil sublinha que há vários fatores a justificar o aumento do nível de alerta para vermelho, nomeadamente, "o vento", "o aumento da temperatura e a baixa humidade relativa que se vai sentir."

Para além disso, sublinha Alexandre Penha, tendo em conta "a pouca recuperação noturna vamos ter noites tropicais."

O adjunto nacional de operações da Proteção Civil lembra que um dos motivos para elevar o alerta são as romarias que acontecem um pouco por todo o país: "Não estamos a dizer que essas festas e romarias tragam comportamentos inadequados, mas o aumento da população é superior e isso também tem que ser tido em consideração. Isto é o que está a fazer com que haja um aumento e um incremento do nível de alerta, especialmente a norte do Douro que nesta altura do ano é conhecido como tendo muito maior atividade, isto de acordo com o histórico dos últimos anos."