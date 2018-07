Nove distritos em aviso vermelho por causa do calor

O aviso vai estar em vigor a partir de quinta-feira. Por causa do calor, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou nove distritos do Continente em aviso vermelho: Bragança, Évora, Guarda, Vila Real, Santarém, Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga.

O IPMA explica que a temperatura vai subir de quarta para quinta-feira e os valores elevados da temperatura máxima vão persistir.

Este aviso vermelho vai ficar ativo a partir das 11h00 de quinta-feira nos distritos de Santarém, Beja, Castelo Branco e Portalegre e nos restantes distritos apenas entra em vigor às primeiras horas de quinta-feira.

O IPMA só levanta o aviso vermelho às 6h00 de sexta-feira.

Também a partir de quinta-feira, os distritos de Viseu, Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra vão estar em aviso amarelo.