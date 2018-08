Nove feridos ligeiros no incêndio em Monchique

Cerca de 400 bombeiros estão a combater o maior dos fogos que neste momento está ativo em Portugal, na Serra de Monchique. De acordo com a Autoridade Nacional da Proteção Civil, há nove feridos ligeiros.

Durante a tarde, o presidente da Câmara de Monchique disse ter a esperança de que os bombeiros conseguiriam debelar as chamas em pouco tempo, o que não se verificou.

Além dos cerca de 400 operacionais, no local estão mais de 100 veículos e nove meios aéreos que em breve terão de aterrar, por causa da visibilidade.

A Proteção Civil Algarvia admite que o combate às chamas está a ser e vai continuar a ser "muito complicado".

Segundo Abel Gomes, as autoridades estão a postos para a necessidade de retirarem os habitantes desta localidade, mas, por enquanto, houve apenas "meia dúzia" de pessoas do sítio das Taipas deslocadas das suas habitações, logo no início do incêndio.

"Vai ser uma tarefa difícil dominar este incêndio, espera-se uma noite muito complicada, de muito trabalho e muito exigente", referiu aquele responsável, adiantando que se espera uma noite quente, com pouco vento, mas praticamente sem humidade.

Em conferência de imprensa, Abel Gomes disse que o incêndio causou ferimentos ligeiros em nove operacionais, oito dos quais bombeiros, cuja situação se deve ao esforço despendido no combate e às elevadas temperaturas.

"Hoje, no teatro de operações, foram registados 47 graus de temperatura e humidades relativas na ordem dos 14%, o que complica e muito a tarefa de quem tem de combater este incêndio", sublinhou.

De acordo com Abel Gomes, o incêndio começou "de forma explosiva" e, apesar de a Proteção Civil ter respondido com um "despacho massivo de meios, muito musculado, infelizmente não foi possível debelar as chamas" no ataque inicial.

"É uma situação complexa, mas é fruto daquilo que são as condições no terreno e as condições meteorológicas", declarou, acrescentando que a orografia da zona "é muito complicada, com declives acentuados e dificuldade nos acessos".

O mesmo responsável adiantou ainda que não há registos de habitações ardidas, havendo apenas algumas infraestruturas de apoio agrícola, vulgarmente chamadas de barracões, que foram afetadas.

Segundo o presidente da Câmara de Monchique, Rui André, até ao momento contabiliza-se um total de 400 hectares de área ardida.