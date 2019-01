Novo programa de Cristina Ferreira bate recorde de audiências desde 2002

O novo programa de entretenimento da apresentadora Cristina Ferreira na SIC, que estreou na manhã de segunda-feira, atingiu 40,1% de 'share', valor que a estação não registava desde 2002, divulgou esta terça-feira a Impresa em comunicado.

De acordo com a Impresa, que detém a SIC, o denominado Programa da Cristina "estreou a liderar (em dados Live + Vosdal)", atingindo "o resultado histórico" de 40,1% de 'share' e 6,7% de audiência média, o que corresponde a 653.200 espetadores que viram o novo programa.

"Nos 'targets' comerciais - A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54 - o programa também alcança resultados históricos com 42,7% e 45,6% de 'share' respetivamente", acrescenta o comunicado.

Segundo a mesma fonte, o novo programa da manhã registou o maior número de público em vários segmentos, como género, regiões, nos indivíduos dos 15 aos 64 anos e ainda no universo de canais generalistas no público entre os 4 e 14 anos.

Graças ao novo programa de entretenimento, a SIC também atingiu o maior 'share' no total do dia, com 20,8%.

A SIC não registava um 'share' acima de 40% desde o programa SIC 10 Horas, em 2002.