Novo sistema localiza pilotos de drones que escapam ao alcance de um radar

Imagine um bote à deriva numa noite de nevoeiro ou um drone a sobrevoar uma praia. Objetos tão pequenos que, num imenso oceano, escapam ao alcance de um radar.

É para detetar esses objetos que uma equipa internacional desenvolveu o projeto Safeshore, ou seja, Costa Segura. Um dos envolvidos no projeto, Geert de Cubbers, explica que o sistema de deteção pode ser usado para identificar ameaças ou pessoas em risco, como por exemplo, naufrágios, botes de tráfico de droga ou barcos que transportam migrantes clandestinos.

Além de computadores, são usados raios laser que "em vez do ponteiro normal de laser, olha para ações anteriores, o que permite ter um retrato completo do cenário, quer haja ou não, objetos presentes. Depois, temos três tipos de câmaras: as câmaras normais, de infravermelhos e um sistema que permite dizer às câmaras para olhar a uma certa distância. Isto permite ver através do nevoeiro, o que é muito importante em contexto marítimo".

Os sensores de rádio são também usados para identificar drones. "Tentamos ouvir o sinal de rádio entre o drone e o operador e tentamos localizar os dois. Isso é muito importante porque o melhor que podemos fazer é apreender o piloto. É importante que se possa dirigir a policia para a posição do piloto do drone e é algo que podemos fazer com esta tecnologia".

O sistema Safeshore começou a ser desenvolvido há dois anos, por 11 parceiros internacionais. O equipamento pesa cerca de 200 quilos. Pode estar fixo na orla costeira, mas é facilmente deslocado para onde for necessário. Já foi testado no Mar Mediterrâneo, junto a Israel; no Mar Negro, ao largo da Roménia e no mar do Norte, na costa belga. Ainda em fase de protótipo, os investigadores esperam ter o Safeshore no mercado daqui a 3 anos.