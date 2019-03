Já estão à venda os novos passes únicos da Área Metropolitana de Lisboa

O guiché abriu há pouco mais de 15 minutos. A fila está a andar bem. Dezenas de utentes concentraram-se, logo pela manhã, na estação do Campo Grande para comprar o novo passe único.

O carregamento dos passes nas máquinas de venda automática tem sido a maior dificuldade. Muitos utentes queixam-se de que os aparelhos não estão a reconhecer o chip do cartão Lisboa VIVA, pelo que a maioria tem mesmo de esperar na fila do guiché, para comprar o passe no atendimento em pessoa.

Um funcionário do Metro de Lisboa confirmou à TSF que existem, de facto, problemas nas máquinas de venda existentes, pelo menos nas estações do Campo Grande e da Alameda. A causa do problema ainda não é clara, mas os funcionários acreditam que o mesmo será solucionado através de uma atualização do sistema dos aparelhos.

A repórter Sara de Melo Rocha acompanhou a venda dos primeiros passes únicos, na estação do Campo Grande

Os novos passes são mensais, válidos durante o primeiro e o último dia de cada mês, e têm duas modalidades: o passe Navegante Metropolitano e o passe Navegante Municipal.

O passe Navegante Metropolitano custa 40 euros e permite viajar em todos os transportes públicos, de uma ponta à outra da Área Metropolitana de Lisboa.

O passe Navegante Municipal existe em 18 versões, um para cada um dos concelhos que integram a Área Metropolitana de Lisboa (AML), permitindo ao utente utilizar todos os transportes públicos de um concelho por 30 euros.

Este passe tem a denominação da área geográfica a que diz respeito, como por exemplo Navegante Lisboa, Navegante Sintra ou Navegante Vila Franca de Xira.

Os utentes com mais de 65 anos têm um Navegante com essa denominação, destinado também a reformados e pensionistas, que por 20 euros permite viajar por toda a região metropolitana de Lisboa, em todos os meios de transporte e empresas.

Também este Navegante para utentes com mais de 65 anos tem uma versão municipal, que é válida apenas no concelho escolhido, na qual o utente paga 15 euros mensais.

Os mais novos na AML têm o Navegante 12, um passe sem custos, cuja validade termina no mês em que perfazem 13 anos.

Para carregar o novo passe é necessário ser portador do cartão Lisboa Viva, pelo que os utilizadores não regulares dos transportes públicos terão de pedir este cartão, que deverá demorar alguns dias a ser passado.

Os novos passes continuarão a ser feitos nos moldes atuais, nos balcões e máquinas dos operadores e em caixas multibanco.

Para assegurar o período transitório que se verificará em abril, e visto que deixam de existir os passes válidos por 30 dias, os chamados passes deslizantes, os transportes da Área Metropolitana de Lisboa vão ter um passe transitório com o preço de 10 euros e validade de sete dias.

Este passe pode ser adquirido a partir de 8 de abril e será apenas vendido até ao fim deste mês.

Entretanto, só em julho ficará disponível o Navegante Metropolitano Familiar e o Navegante Municipal Familiar, um atraso de três meses devido a "questões tecnológicas".

O valor destes passes será o dobro dos unitários, nomeadamente 80 euros ou 60 euros, respetivamente, independentemente do número de pessoas do agregado familiar.

O objetivo desta redução e simplificação tarifária é levar mais utentes para os transportes públicos, abandonando o transporte individual, e devolver rendimentos às famílias.

Desta forma reduzem-se "mais de 700 passes bases, que nas suas subdivisões chegavam a mais de quatro mil" formas, para "um [total] pouco mais acima de 40 passes", de acordo com o primeiro-secretário da AML, Carlos Humberto.

Os 18 concelhos da AML são Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e Vila Franca de Xira.

