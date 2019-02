"O Caraças": Cozinha tradicional no centro histórico da Invicta

A rua das Taipas é uma das mais castiças e antigas do Porto. Mantém uma identidade típica e uma genuína alma tripeira que lhe dá cativante encanto. Começou por ser a rua do Olival: dava acesso à porta da muralha fernandina, nas imediações da Torre dos Clérigos.

No século XV, em plena Idade Média, um surto de peste levou o entaipamento da rua. Objetivo: evitar a propagação da epidemia pela cidade.

Desde então, ficou conhecida por rua das Taipas, onde, há praticamente um século, abriu no número 27 uma taberna. Ao estabelecimento foi atribuído um dos dois alvarás mais antigos; o outro, concedido ao histórico café Âncora d"Ouro, popularizado por «Piolho».

Do histórica licença de funcionamento constavam exigências que hoje despertam sorrisos e desses tempos restam as paredes, O prédio, construído no século XVIII, conhecido durante anos e anos pela taberna do Zé das Iscas, que funcionava no rés-do-chão, mudou de proprietário há duas décadas; há 11 anos, após obras profundas, abriu "O Caraças".

Um restaurante cujo nome fica a dever-se a expressão típica do calão, e que ocupa uma área muito razoável, dividida por um espaço de entrada, com poucas mesas e meia dúzia de lugares ao balcão e pela sala principal para 36 comensais.

Espaço comprido, dá para um quintal onde no verão funciona uma agradável esplanada coberta e com magnífica vista para o velho casario que desce em cascata para o rio. Mesmo em frente, destaca-se a igreja de S. João Novo num cenário magnífico.

Na sala, em plano inferior à entrada, imperam a pedra e os tons castanhos escuro do armário que, a todo o comprimento, serve de garrafeira, e do lambril da parede do lado oposto. Chão em soalho. Ambiente confortável. Mesas, cadeiras e bancos corridos em madeira de cor escura; toalhas em tecido azul cobertas por papel. Alfaias e copos a preceito.

A cozinha, de feição marcadamente tradicional, é dirigida por Maria Luísa Lage, uma transmontana de gema, tão incansável quanto simpática anfitriã, a exemplo das filhas, que imprimem notória dinâmica à casa.

A culinária é uma paixão da matriarca, feita de entusiasmo, genica e carinho, predicados que coloca nos cozinhados.

Faz questão de utilizar bons produtos, frescos, seja o peixe que, praticamente, não passa pelo frigorífico, ou os hortícolas viçosos, de proveniência transmontana, que dão um sabor único ao que sai da cozinha ou do forno a lenha.

Lista não há; apenas dois pratos por refeição, anunciados à entrada em lousa bem visível.

As propostas podem variar entre o bacalhau da Islândia especial, assado na brasa, bem demolhado, em água corrente. Postas altas e avantajadas, qualidade elevada de um prato icónico.

Robalo assado no forno; filetes de pescada ou de polvo; arroz de ervilhas de quebrar; pescada cozida; marmotas fritas de rabo na boca; vitela assada; costeletas; arroz de cabidela de frango caseiro, de 15 em 15 dias.

As tripas à moda do Porto não têm dia certo: é um prato dependente do fornecimento das carnes e enchidos do Barroso. O que faz toda a diferença, tão gostosas se apresentaram, revelando excelente processo culinário.

Para completar da melhor forma refeição prazenteira, um fantástico requeijão, oriundo de Seia, com doce abóbora de confeção caseira. Um final esplendoroso!

Boa garrafeira; vinho da casa muito satisfatório.

Serviço familiar bastante simpático, neste restaurante com boa relação preço-qualidade. Um oásis de tradição, com qualidade, na baixa portuense.

"O Caraças", na rua das Taipas.

Localização: Porto

Telef.: 220 174 505