É um um fenómeno pouco frequente nas ilhas: as baixas temperaturas que se fazem sentir nos Açores provocaram esta quinta-feira a queda de neve nas Flores e no Corvo.

No Corvo, a serra do Caldeirão, a 650 metros de altitude, cobriu-se de branco e na ilha das Flores a neve caiu com mais força no Morro Alto.

Os Açores estão a registar temperaturas anormalmente baixas na sequência da passagem de uma superfície frontal fria associada à depressão Júlia.

Entretanto, a depressão Kyllian deverá atingir os Açores no sábado , prevendo-se um aumento significativo da intensidade do vento e da agitação marítima. O grupo Ocidental vai estar sob aviso vermelho entre as 12h00 e as 18h00 de sábado, devido a agitação marítima, e sob aviso laranja o resto dia (das 00h00 às 12:00 e das 18h00 às 24h00), pelo mesmo motivo.

As duas ilhas estarão ainda sob aviso laranja entre as 03h00 e as 12h00 de sábado, mas devido ao vento.