Na cidade minhota de Barcelos, capital do artesanato, há «sete prazeres da gastronomia» levados muito a sério ao longo do ano. Maioritário nesse apetecível programa epicurista, é o galo.

Figura lendária do imaginário local, associado à salvação de um galego condenado à pena capital e salvo pelo cantar do galináceo.

O galo, já assado, estava na mesa de opípara refeição do juiz que condenara o peregrino inocente que rumava a S. Tiago de Compostela.

O galo ganhou, ao longo dos tempos, crista de protagonista na mesa de Barcelos, em particular na semana gastronómica promovida, no mês de março.

Lá mais para o outono, o concurso Galo Assado à Moda de Barcelos terá o condão de apurar o pitéu antecedendo o fim de semana do tradicional pica no chão.

Por agora, é tempo de saborear o galo das mais diversas formas graças a uma iniciativa já consolidada.

Um dos 37 estabelecimentos aderentes é o restaurante Dom Carlos, em Silva, freguesia na orla da cidade. À face da estrada Barcelos-Ponte de Lima é casa com tradição quarentona no ramo, assegurada pela passagem de testemunho dos pais para a 2.ª geração.

TSF à Mesa - O dom de ter galo como pitéu e muito mais na mesa de Barcelos

A remodelação do espaço sacrificou há quase duas décadas o antigo café, vizinho do talho, que continuou paredes-meias com o restaurante. Uma porta de vidro separa os dos espaços e permite observar belas peças de carne maturada penduradas na câmara frigorífica.

Um sinal de modernidade desta casa liderada por Auxília Braga e Amâncio Oliveira, cujo espaço, muito confortável, marcado pelo bom gosto, com a madeira e os tons suaves em sintonia, é dividido por duas salas, uma interior, mais recatada; outra, plena de luz natural. O elemento decorativo principal é a garrafeira, que surpreende pela dimensão e qualidade de centenas de referências.

Mesas postas a preceito, com baixela a condizer; toalhas e guardanapos em tecido. Copos adequados.

A ementa reflete muito do que é a tradição regional, O bacalhau bem curado, na caçarola; lampreia à bordalesa; arroz de frango pica no chão; cabritinho assado no forno; galo estufado com o saboroso arroz merendeiro são pitéus que saem, mediante encomenda, de uma cozinha onde tudo se processa sem pressas, nem artificialismos.

Peixe galo com arroz de grelos; açorda de peixe com coentros; folhado de bacalhau; polvo na caçarola; galo no forno com recheio de castanhas; costela mendinha, costeletão de carne maturada são alguma das muitas sugestões que enobrecem a lista.

Antes do prato de maior substância, o iconográfico galo assado, que chegou à mesa trinchado, houve tempo para apreciar a lampreia de escabeche, tendo por base pão torrado, que revelou correto tratamento culinário, e ovos com cogumelos.

As papas de sarrabulho à moda de Barcelos, em destaque este fim de semana em conjunto com os rojões, revelaram-se especiosas e finas, prepararam o palato para o saboroso galo assado. Carne bem temperada, apenas com azeito alho e sal. Para acompanhar, batatinhas e o tradicional arroz de miúdos.

Para rematar, um doce de maçã, de fabrico caseiro, com creme de ovo e que vai ao forno, muito agradável.

Carta de vinhos de excelente nível. Serviço simpático neste restaurante que defende com galhardia a gastronomia regional. Restaurante DOM CARLOS, em Barcelos, onde há sabores com tradição.

Onde fica:

Localização: Silva (Barcelos)

Telef.: 253 881 311