O frio veio para ficar e as temperaturas vão descer em várias zonas do país

O Ano Novo chegou de 'braços dados' com o frio mas as temperaturas vão descer ainda mais. Já esta quinta-feira, as mínimas e as máximas descem significativamente em algumas zonas do país, nomeadamente em Lisboa e Setúbal.

Na capital portuguesa a mínima vai descer dos oito para os três graus e a máxima dos 15 para os 11 graus. Já em Setúbal a máxima vai descer dos 17 para os 11 graus.

As temperaturas vão manter-se baixas um pouco por todo o país com mínimas negativas em Bragança, Guarda, Vila Real e Viana do Castelo e e mínimas entre um e três graus em praticamente toda a zona Norte do país.

Haverá também descida da temperatura, principalmente da máxima, no nordeste transmontano e na Beira Alta.

De acordo com a página do IPMA, o céu vai manter-se nublado ou limpo, "embora com nebulosidade matinal em alguns locais".

O arrefecimento noturno também deverá ser notado em diversas zonas do país, com a formação de geada no Interior, em especial no Norte e Centro.