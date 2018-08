O incêndio de Monchique visto pelas fotografias de quem está no Algarve

O incêndio de Monchique continua longe de estar controlado, com povoações em perigo e habitantes a serem retirados das residências em diversos locais.

Nas redes sociais têm surgido imagens captadas de diversos pontos do Algarve, onde é possível ver o céu repleto de fumo e com tons laranjas.

As fotografias partilhadas por cidadãos mostram como o fogo que dura há seis dias está a ser visto de praias, piscinas, hóteis, sendo que muitas imagens foram captadas por turistas que estão a passar férias no sul do país e que se depararam com o cenário que tem assolado Monchique.