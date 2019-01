O jogo do quarto fechado. Consegue escapar?

Os três jovens confessam que há muito tempo tinham vontade de descobrir qual é a sensação de estar encurralado num labirinto. Aceitaram entrar numa "sociedade secreta". Desceram as escadas em direção à cave e ouviram atentamente as recomendações prévias ao jogo. "Vocês vão jogar um jogo de fuga em tempo real. Vão ficar fechados dentro de uma sala e vão ter uma hora para resolver todos os enigmas de modo a conseguirem escapar no menor tempo possível", explica Patrícia, a mestre do jogo.

A intenção "é resolver todos os enigmas e provar que são merecedores para entrar nesta ordem secreta". Para entrarem no jogo os participantes têm de obedecer a determinadas regras. "Os casacos e os telemóveis ficam à porta e se virem que estão bloqueados há muito tempo num enigma têm um intercomunicador e podem pedir ajuda, temos um botão de emergência". A Joana, o Luís e o Pedro garantem que estão prontos para o desafio e abrir a porta secreta. E começa o jogo...

Ouça a reportagem de Ana Sofia Freitas no Escape Room

Joana Duarte, responsável pelo Escape Hunt de Lisboa, sublinha que "esta não é uma experiência qualquer, não é uma ida ao cinema, não é ir ao teatro, não é entretenimento convencional, é proporcionada uma experiência completamente diferente".

"Há cada vez mais pessoas a procurarem este tipo de experiência, portugueses e estrangeiros". Joana Duarte lembra que "não saber o que vem a seguir, ao virar da esquina, é estimulante".

Depois da morte de cinco adolescentes na Polónia o tema da segurança dentro destes espaços torna-se incontornável.

"Há saídas de emergências e os jogos são acompanhados em direto, num segundo tiramos as pessoas da sala e indicamos a saída. O próprio mecanismo de fecho das salas permite que quando falha a luz, a porta abra automaticamente", garante Joana Duarte.