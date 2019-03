O Pinto de Marinhais conhecido pelas enguias

O nome de Marinhais, localidade em tempos conhecida por Foros de Muge, dada a extensão de terrenos baldios, está associado às plantas que grassavam em vastas áreas das redondezas: as camarinhas, Os campos eram conhecidos por camarinhais e daí resultou o nome da freguesia de Salvaterra de Magos, concelho onde a enguia é rainha da mesa de vários restaurantes.

A captura está hoje mais difícil, devido à escassez daquela espécie, em parte ditada pela poluição da água do Tejo, causada pelos fertilizantes utilizados na agricultura. A procura é muito superior à oferta o que faz aumentar o preço.

Aliás, são já poucos os pescadores que se dedicam a tal arte a partir do mês de março e que, tradicionalmente, confecionam a enguia frita ou de caldeirada. Com batata, cebola e tomate.

Em Marinhais, entre Salvaterra de Magos e Almeirim, à face da Nacional 118, o restaurante O PINTO vai a caminho do meio século de existência. Nesta casa de arquitetura ribatejana, amplo espaço ao redor e onde a cozinha regional tem tradição, as enguias são uma das especialidades consagradas na ementa.

A sala é acolhedora, confortável, dominam os tons claros. Ambiente informal; amesendação correta. Tudo simples e prático.

As enguias fritas, acompanhadas com saboroso arroz de feijão, são particularmente apreciadas. Esta não é a única maneira de confecionar os esguios exemplares: ensopado; caldeirada ou de fricassé são alternativas, que fazem as delícias dos apreciadores.

Todavia, a lista apresenta opções variadas e, nos pratos de peixe, podem ser massada de cherne ou peixe frito com arroz de feijão.

Quanto a opções cárnicas, naco na pedra e borrego à alentejana figuram como hipotéticas sugestões da lista.

Sobremesas habituais.

Garrafeira com várias referências da região do Tejo. Serviço simpático neste restaurante ideal para fazer uma pausa na viagem e saborear uma culinária simples, de base tradicional, mas sólida.

O PINTO, em Marinhais.

Localização: Marinhais (Salvaterra de Magos)

Telef.: 263 595 130