"O Presidente da República foi a imagem do bom senso"

No penúltimo dia do ano a TSF dá voz ao arquiteto Manuel Aires Mateus, Prémio Pessoa 2017, que destaca dois acontecimentos centrais. "Este ano há dois acontecimentos centrais. Os incêndios que põem a nu uma falta de gestão do território e ainda a falta de uma política coerente para o problema dos novos habitantes estrangeiros em Lisboa. Acho estes dois temas centrais, o segundo com um lado muito positivo, mas também com pontos negativos."

Os acontecimentos mais marcantes de 2017 para Aires Mateus

Quanto à personalidade do ano, Aires Mateus não tem dúvidas em escolher Marcelo Rebelo de Sousa, que vê como o garante do bom senso. "A personalidade é obviamente o Presidente da República que tem um papel extraordinário e tem sido uma espécie de garante de uma enorme coesão. Há um lado que falta ao país, que é um certo bom senso, e acho que o Presidente foi a imagem do bo m senso, que é a coisa mais necessária no país e internacionalmente."

A personalidade do ano para o arquiteto

O Prémio Pessoa 2017 espero que haja no ano novo uma melhoria no rendimento dos portugueses, mas espera também que os líderes mundiais se encontrem num caminho de convergência. "Estamos num momento muito complicado a nível internacional. Desejo que se consigam resolver os conflitos, que se mantenha a paz. A paz e a ideia que o mundo tem de passar a viver para todas as pessoas e não para algumas parece-me determinante para 2018. Para Portugal acho que deveríamos continuar a ter este caminho, com o rendimento dos portugueses a melhorar."