"O princípio do fim" da estrada da morte

O governo adjudicou esta sexta-feira a primeira fase das obras de requalificação do IP3. Orçada em quase 12 milhões de euros, a primeira empreitada de reabilitação da via, que já é conhecida como a estrada da morte, vai ser feita entre os nós da Lagoa Azul, em Mortágua, e Penacova, num troço que vai ser apenas recuperado e não duplicado, como vai acontecer com o restante itinerário.