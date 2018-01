O que sabemos sobre as doenças malignas do sangue?

Este médico hematologista sabe no entanto que para a maioria parte das pessoas ainda é devastador descobrir que tem uma leucemia, mas ele acrescenta que não tem de ser assim porque os avanços científicos nesta área permitem aos doentes a esperança e a cura, em grande parte das situações.

Para tentar esclarecer e sensibilizar para estas doenças, a Associação Portuguesa contra a Leucemia programou várias iniciativas para 2018, a começar já este domingo com um concerto solidário de Ano Novo de sensibilização para as doenças do sangue.

Mas estão previstos também vários workshops na sede da APCL com médicos especialistas que vão falar sobre os vários tipos de linfomas e leucemias.

Manuel Abecassis quer passar uma mensagem principal: ter uma doença do sangue não é o fim

O presidente da Associação Portuguesa contra a Leucemia sublinha que existem vários tipos de linfomas e também as leucemias não são todas iguais e apesar do número de linfomas estar a aumentar nos países mais desenvolvidos, Manuel Abecassis quer que fique claro que há tratamentos potencialmente curativos para a maior parte das situações.

Sendo no entanto certo que nestes casos não há rastreios, ao contrário de outras doenças em que os exames regulares são essenciais.

O médico sublinha que nem sempre os doentes sentem sintomas do problema e descobrem a doença por acaso

Mas nem tudo é motivo para alarme quando surge algo fora do normal.

Há que estar atento, mas a maior parte dos gânglios palpáveis não se traduzem em linfomas

É para evitar falsos alarmes que a Associação Portuguesa contra a Leucemia está sempre disponível para sensibilizar e esclarecer sobre as doenças do sangue.

Entre as várias iniciavas programadas para este ano além dos workshops com médicos especialistas, estão programadas igualmente sessões de culinária com uma nutricionista do Instituto Português de Oncologia e com a colaboração da Associação Portuguesa de Cozinheiros profissionais.

Manuel Abecassis explica que estas sessões de culinária são importantes para ajudar a perceber que tipo de alimentos os doentes podem comer dependendo da fase de tratamento e do tipo de tratamento.

Não há alimentos proibidos em absoluto, mas existem algumas restrições temporárias.

Manuel Abecassis lembra que durante os tratamentos, há que ter cuidado com a alimentação

São informações como esta que a Associação Portuguesa contra a Leucemia quer partilhar nas iniciativas programadas para 2018 desde logo, esta tarde com o concerto solidário de Ano Novo, às 17 horas no salão nobre do Instituto Superior Técnico em Lisboa.

Manuel Abecassis considera que este concerto de Ano Novo é uma excelente forma de aproveitar um momento de lazer em família ou entre amigos e em simultâneo sensibilizar a sociedade em geral para esta causa, para que exista um maior envolvimento e se contribua ativamente para a continuidade do trabalho e dos programas que a APCL tem desenvolvido e que visam apoiar doentes e respetivos familiares, bem como profissionais e instituições de saúde.

A APCL apoia doentes com leucemia e linfoma e as respetivas famílias com vários programas, incluindo num programa de apoio social aos doentes nos hospitais, e ainda contribui para a investigação científica dentro desta área, tendo já atribuído 15 bolsas de investigação num valor total superior a 450.000, desde 2003.