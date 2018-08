O que tem Cristina Ferreira e como construiu uma marca tão forte?

Tudo em um. É apresentadora de televisão, tem uma revista, um blog, escreve livros, lançou uma marca de perfumes e outra de sapatos e ainda tem uma loja na Malveira, onde vive. Cansado? Cristina Ferreira não está. Sobretudo porque tudo isto lhe rende muito dinheiro ao fim do mês, ou não fosse ela - e o nome que construiu - uma verdadeira "casa de papel". Uma marca por si só. .

A organização é o ponto fundamental da sua vida. Consta que levanta-se todos os dias às 6H20 e há vários anos que a rotina de Cristina Ferreira se repete. As manhãs são na TVI, no programa "Você na TV" que dura até à hora de almoço, mas os intervalos servem para pôr todos os outros negócios em dia. Por telefone ou por email, Cristina está sempre ligada.

Quando o trabalho na estação de Queluz está terminado tem toda uma marca exterior para gerir, desde o blog à revista, passando pelas marcas às quais dá nome, já para não falar dos muitos anúncios publicitários aos quais vai dando cara e voz.

Cristina e o "poder público que tem usado com muita influência"

O especialista em marketing Carlos Coelho explica à TSF algumas das razões deste sucesso nacional. Cristina Ferreira é "apresentadora, empresária, influenciadora, tem um filho, não se conhecem bem as relações, é uma mulher independente que representa uma forma de ser portuguesa, de crescer a pulso e de não estar dependente de um homem".

Jornalista Bárbara Baldaia ouviu o especialista em marketing sobre Cristina Ferreira

O seu crescimento na televisão, que já de si é um meio "potenciador de marcas", ajudou, mas não seria suficiente sem tudo o que Cristina foi adquirindo. "A consciência de que uma pessoa pode ser uma marca está em cada um e a capacidade de o conseguir fazer está na segurança com que a própria pessoa consegue gerir a realidade e a ficção. Ou seja, o que ela própria é e a imagem que vai criando, que tem de ser alinhada com a verdade, mas que tem de ser um bocadinho mística", refere Carlos Coelho.

A vida de Cristina foi crescendo profissionalmente, o que a levou, garante o especialista, a "munir-se de profissionais que foram potenciando as suas características próprias e construiu um blog, uma revista, lançou um perfume e foi entendendo que, tal como numa marca ou numa empresa, essas iniciativas iam alimentando a sua mitologia, ou seja, a sua capacidade de influência ia ficar cada vez maior quanto mais amplificava o universo das suas intervenções".

Com tudo o que conquistou, Cristina Ferreira conseguiu ser "considerada uma das pessoas mais influentes do país", uma das mais influentes das redes sociais, um "poder público que tem usado com muita influência".

A revista Cristina e os entrevistados de extrema importância

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa foram entrevistados por Cristina Ferreira. A apresentadora e empresária conseguiu na sua revista os dois nomes mais relevantes da política portuguesa, em entrevistas intimistas e raras, apenas ao alcance de alguém como Cristina Ferreira.

Sérgio Conceição, Bruno de Carvalho, Lili Caneças, Judite de Sousa, Dolores Aveiro. Kátia Aveiro, Fátima Lopes, Simão Sabrosa, Ricardo Quaresma, Rui Patrício, Santana Lopes, Rita Pereira, Marta Andrino, Carla Andrino, Miguel Sousa Tavares são alguns nomes que marcaram os últimos anos e a forma como Cristina conseguiu reunir na entrevista algumas dos maiores nomes do país em vários ramos.

Para além de entrevistas, a revista Cristina faz ainda questão de lutar pela igualdade, tendo a apresentadora colocado nas bancas uma revista onde dois casais homossexuais se beijavam na capa.

Da Malveira para o país

A menina que veio da Malveira para estagiar na TVI chamou a atenção de Júlia Pinheiro, apesar da timidez. Cristina Ferreira chegou a ser repórter mas a paixão por algo mais informal do que o jornalismo acabou por levá-la para outros locais.

A apresentação do programa "Extra" do "Big Brother" foi o passo que faltava para dar o salto.

Em 2004 chegou ao "Você na TV!" onde permaneceu até hoje ao lado de Manuel Luís Goucha. Passou por programas como "Uma Canção para Ti", "Somos Portugal", "A Tua Cara não Me É Estranha", entre outros, e tornou-se diretora de conteúdos não informativos da TVI.

Agora, 16 anos depois de entrar naquela que foi a sua casa, e após se tornar uma das grandes estrelas da estação de Queluz, ruma à SIC, a grande concorrente da TVI e logo para fazer frente ao programa ao qual deu cara durante 14 anos.