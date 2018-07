O rio também tem ondas na Praia de Castanheira de Pêra

Praia das Rocas, em Castanheira de Pêra , é uma praia fluvial, mas não lhe faltam ondas, pelo menos de hora a hora. Há ainda uma zona de piscina, outra reservada a desportos de água, como o padel escalada e rappel, e um slide que atravessa a praia de uma ponta à outra.

Cláudia André é o responsável por todas estas atividades na ribeira de Pêra. O presidente da Prazilândia e dois membros da administração, Pedro Dinis e Alexandra Martins, são os primeiros convidados deste Praia a Praia.

Seguem-se o vereador da Câmara Municipal de Castanheira de Pêra, Nuno Óscar; Baltazar Lopes, dos Bombeiros Voluntários de Castanheiro de Pêra que nos falam do projeto "Castanheira Renasce", que em vez de contributos monetários, pede ajuda em projetos, materiais de construção, material de rega e agrícola, eletrodomésticos, espécies florestais e animais ou brinquedos.

Luís Oliva é proprietário da Quinta dos Esconhais, um espaço turístico rodeado de árvores centenárias, como Castanheiros, Magnólias, Cameleiras e Pinheiros Nórdicos, e também espécies locais como o Azevinho; Albano Morgado é proprietário de uma empresa de lanifícios, uma arte com séculos de história no conselho.

Entre os comerciantes de fazendas, criou-se uma linguagem em código. Quando iam vender fazendas pelo país fora, em carroças puxadas por animais, precisavam de proteger-se e aos bens que transportavam por isso criaram uma linguagem que só eles entendiam. Nos anos 1980, período de crise dos lanifícios, Domingos Alves recuperou esta linguagem.

E sabia que há séculos saia daqui o gelo usado para fazer gelados? Os chamados neveiros guardavam a neve em poços e depois esta era levada em carros de bois até Lisboa para ser transformada em gelados. Cristina Brasileiro, da Biblioteca Municipal, abre-nos o livro desta história.

