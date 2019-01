O riso e o tempo de Zé Pedro Cobra e Madalena Cobra

José Pedro Cobra é advogado. Homem de fato e gravata nas reuniões do grupo Teixeira Duarte, onde tem assento. No estúdio, tirou a gravata, despiu o casaco e arregaçou as mangas para a conversa. O Zé, como gosta de ser tratado, trouxe a filha, Madalena Cobra. 15 anos e a vontade de seguir Psicologia ou Teatro. Logo se vê, porque "o nunca é certo".

Foto: Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

O Zé gosta de rir. Faz stand-up comedy e desafia a vida, através do humor. Quem ri, assegura este alto quadro num dos maiores grupos do país, trabalha seguramente mais.

O humor e o amor são estrelas que o guiam e aproximam das pessoas. Um motor de arranque para os vários projetos em que se envolve, voluntariado no Centro de Apoio ao sem abrigo, nas histórias que já contou às crianças no hospital de Santa Maria, no grupo de amigos da Madalena, que viaja por Portugal para conhecer a história do país. Madalena fala do pai como um homem sonhador, que sabe aquilo que é importante na vida. E estes Zés fazem falta.