O segredo do verdadeiro sushi japonês não é o peixe

Desde que a culinária japonesa foi considerada património mundial da humanidade, o Japão tem apostado em divulgar o sushi fora de portas.

Agora, pela primeira vez em Portugal há um concurso de três dias para escolher o melhor sushiman.

A ideia foi trazida por Gisela Pina e é destinada apenas aos chefs que já tenham frequentado aulas nas associações japonesas que ensinam a fazer sushi, e por isso estão certificados.

O sushi em Portugal está bem implementado, considera, mas quem participa neste concurso são sobretudo brasileiros. Há ao todo dez candidatos.

Entre os critérios avaliados estão a higiene, a organização e, claro, o corte do peixe. "É preciso dominar bem a faca", diz à TSF Gisela Pina.

O que é um faz um bom sushi?

O peixe tem de ser de qualidade e fresco, mas é apenas um complemento - "60% do sabor do sushi tem a ver com o arroz". O verdadeiro sushi tem o sabor e a textura do arroz bem vincados, pode ter alguns legumes mas raramente frutas e nunca é frito, como muitas vezes se come em Portugal.

E afinal, como se diz: "sushi" ou "suxíii"?

A primeira edição do Sushi Cup Portugal começa este domingo e termina terça-feira na FIL, em Lisboa. O vencedor vai ao Japão em agosto para representar Portugal no World Sushi Cup.