O senhor Douro

A incontornável Antónia Ferreirinha e as suas quintas no Douro deram origem a alguns dos melhores vinhos que se fazem no país. A Quinta do Vale Meão é uma delas e o atual proprietário, Francisco Olazábal, um velho "connoisseur". O filho Francisco é o enólogo premiado de uma casa que "deixou" o Barca Velha para se dedicar aos seus vinhos. No Fundão abriu um novo hotel cinco estrelas. O Convento do Seixo, à saída da cidade, foi totalmente recuperado e transformado numa unidade hoteleira de topo.

A história do Douro confunde-se com D. Antónia Ferreirinha, uma das mais importantes personalidades da segunda metade do século XIX. Das 20 quintas que deixou no Douro, o Vale Meão é também uma das mais emblemáticas ainda hoje nas mãos do trineto Francisco Javier Olazábel Rebelo Valente, conhecido por Vito). Demorou quase 20 anos a reunir a propriedade de 300 hectares que comprou a dezenas de herdeiros.

Vito Olazábal é, juntamente com os seus três filhos Francisco, Jaime e Luísa, o único proprietário da Quinta do Vale Meão, conhecida por ceder parte da sua colheita para o "blend" que resultava num dos vinhos mais notórios em Portugal: Barca Velha (Vito é casado com Luísa, filha do antigo "pai" do Barca Velha, Fernando Nicolau de Almeida). Porém, desde 1999, ano da primeira colheita Vale Meão, as vinhas da quinta são exclusivamente utilizadas para as marcas Meandro, Vale Meão e Monte Meão.

Francisco Olazábal, filho de Vito, é o enólogo responsável da casa que, com a colheita de 2011 ganhou 97 pontos no ranking da Wine Spectator, considerado nessa altura o quarto vinho melhor do mundo. Vito Olazábal divide a sua vida entre a sua casa na Praia da Granja e a quinta, atualmente mais dedicado

ao papel de anfitrião. Francisco, que quase duplicou a área de vinha atingindo uma dimensão de cerca de 98 hectares, dedica-se a perpetuar os vinhos da casa e as marcas tradicionais, apesar de ter introduzido mais recentemente algumas castas novas, designadamente a baga, um dos poucos locais (ou único) no Douro onde existe esta variedade típica da Bairrada.

Pérola da Beira O Convento do Seixo , antigo convento de Santo António, foi inaugurado recentemente depois de cerca de um ano e meio de obras a cargo do proprietário Eurico Augusto. Há 16 quartos, quatro suítes e quatro villas exteriores num espaço onde sobressaem os elementos pedra e madeira. É a primeira unidade hoteleira com a classificação de cinco estrelas no Fundão e no distrito de Castelo Branco.

Uma das grandes apostas é o restaurante Pecado que aposta no conceito de "fine dining" onde os produtos sazonais e da região são os personagens principais. O hotel tem ainda duas piscinas (uma delas interior), um spa, sala de reuniões e um espaço para eventos com capacidade para receber 60 pessoas. O vídeo "mapping" no teto em abobada no restaurante/bar, música ao vivo e uma série de iniciativas ligadas à cultura que pretendem uma abrangência que vá além dos clientes.

O jardim do hotel está virado para a Serra da Gardunha, acima das copas dos carvalhos do Parque do Convento, um parque onde existem, além de circuitos de manutenção, uma parede de escalada e parques infantis e de merendas, vários percursos pedestres e de bicicleta. O hotel tem um novo diretor, Duarte Rodrigues, que trocou a baixa lisboeta pela calma do Fundão.

