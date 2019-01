Obras na frente ribeirinha de Olhão levam a protestos dos comerciantes

Uma avenida esventrada, barulho e pó. É o que se pode assistir, desde há dois meses, na Avenida 5 de Outubro, em Olhão. A opinião é unânime: a obra de requalificação está a andar demasiado devagar.

Nesta zona ribeirinha da cidade estão situados os mercados municipais, a maioria dos restaurantes e casas de venda de marisco. Muitos comerciantes consideram que as obras deviam ter sido feitas por fases e não em toda a avenida de uma vez só.

Reportagem de Maria Augusta Casaca

O proprietário de um dos restaurantes lamenta a perda de clientela desde que começaram as obras. "À noite é para esquecer, não aparece ninguém mesmo", queixa-se.

A obra, que vai requalificar esta avenida e os jardins adjacentes, está a cargo da Sociedade Polis Ria Formosa e, nesta primeira fase, deveria terminar no final do mês de maio. No local veem-se apenas três a quatro pessoas a trabalhar e ninguém acredita que os prazos sejam cumpridos. "Nem para o verão está pronto. Isto não anda, está parado", diz outro comerciante.

Também nos mercados municipais, que comercializam peixe, fruta e legumes, as vendas baixaram e muito. "Aqui é mais fiscais do que pessoas que vêm comprar", conta uma cliente.

Nesta altura, o trânsito só circula num sentido e os lugares de estacionamento são diminutos.

Autarca de Olhão admite atraso nas obras

Confrontado com a contestação dos comerciantes, o presidente da Câmara Municipal de Olhão afirma compreender "a ansiedade das pessoas".

O autarca de Olhão acredita que as obras estarão concluídas dentro do prazo

António Miguel Pina explica que, apesar da obra ser da responsabilidade da Sociedade Polis, tem acompanhado de perto o seu desenvolvimento. O autarca revelou que esteve reunido com o dono da empresa, para além do diretor da obra, para perceber como estava o andamento da situação.

"O dono assumiu que há atrasos que se prendem com a aquisição de materiais", mas, mesmo assim, "damos como limite inultrapassável o mês de maio", afirma António Miguel Pina. "Vamos estar em cima e atuantes", garante.