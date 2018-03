Obras na ponte D. Amélia dividem Infraestruturas de Portugal e autarquias

Esta segunda-feira, no Almoço TSF, António Laranjo rejeitou responsabilidades pelo estado da ponte Rainha D. Amélia. Laranjo adiantou que a Infraestruturas de Portugal (IP) presta apoio técnico às câmaras do Cartaxo e de Salvaterra de Magos, mas as obras que têm de ser feitas são da responsabilidade das duas autarquias.

"Esta obra não faz parte da Rede Rodoviária Nacional que está sob a jurisdição da IP, há mais de 25 anos que está na jurisdição das câmaras municipais. Damos apoio às câmaras, como damos em muitas outras pontes", esclareceu António Laranjo.

O presidente da Infraestruturas de Portugal adiantou ainda que as obras urgentes que têm de ter feitas na ponte centenária não estão relacionados com as fundações da infraestrutura.

"O relatório que temos neste momento em elaboração não indicia nenhum tipo de problema nessa matéria [fundações] e a única questão que foi levantada tem a ver com um aparelho de apoio, que tem a ver com o tabuleiro e com a ligação do tabuleiro às fundações. É esse que as câmaras devem promover a sua reparação com a maior brevidade possível", acrescentou.

Contactado pela TSF, o autarca de Salvaterra de Magos afirmou que soube pela rádio que não há problemas estruturais na ponte e aguarda, por isso, uma confirmação oficial. Hélder Esménio, depois de ouvir o presidente da Infraestruturas de Portugal na TSF, disse que bastava ter sido enviado um email às câmaras municipais. "Ficámos muito satisfeitos, ainda que através da comunicação social, que o presidente da IP tenha garantido que não há problema nenhum."

O autarca garante também que as câmaras vão cumprir a parte dos trabalhos no que diz respeito ao tabuleiro da ponte, até porque "já têm a decorrer junto a uma empresa da especialidade um processo de concurso para reparar esses aparelhos de apoio".

As câmaras municipais do Cartaxo e de Salvaterra de Magos, do distrito de Santarém, decidiram suspender, este fim de semana, a circulação na centenária ponte Rainha D. Amélia, que atravessa o Tejo ligando Porto de Muge a Muge, devido ao "agravamento previsto das condições atmosféricas" e ao aumento do caudal do rio Tejo.

No entanto, no sábado, os dois executivos municipais sublinharam também que aguardam, há várias semanas, "os relatórios técnicos [sobre o estado da ponte] solicitados à Infraestruturas de Portugal (IP) e cujo resultado ainda não conhecem".