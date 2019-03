Observação de aves, uma gruta de coral e macacos no caminho

Mês da Tailândia na TSF: um trabalho de Rute Fonseca com sonorização de José António Barbosa

O nascer do sol é o momento certo para observar as aves no Lago Cheow Lan, rodeado pelas montanhas do Parque Nacional de Khao Sok, na Província de Surath Thani. O encontro no cais está marcado para as sete da manhã.

O barco acaba de partir e as primeiras aves, brancas, a rodearam as árvores da margem obrigam-nos a parar para observar e ouvir. A vegetação é tão densa que quase parece formar uma parede verde.

Durante a viagem ao longo do lago Cheow Lan, que demora mais de uma hora, vamos vendo e ouvindo diferentes aves. A visita é organizada pelo hotel flutuante 500 Rai e o guia que nos acompanha chama-se Tum.

"De manhã temos a ave calau, também conhecida como bico de serra e macacos. Os macacos de cauda comprida porque de manhã, quando o sol está a nascer, vêm para o topo das árvores, depois vão comer, tomar o pequeno-almoço e mais tarde regressam às árvores", começa por contar Tum, enquanto nos alerta para olharmos para o topo de uma árvore: "É um macaco."

O guia explica-nos que é um "macaco de cauda comprida, é da família do macaco e do gibões, não têm cauda e são castanhos". "Mas este, o macaco de cauda comprida, tem uma cor diferente, é castanho-escuro e preto, mas à volta dos olhos é branco e o topo da cabeça também é branco", continua.

Tum explica que "quando têm um bebé andam com ele colado ao corpo e o bebé tem uma cor diferente, não é escuro. Este macaco é mais pequeno, mas corre mais e está sempre a saltar. Controlam tudo com a cauda", acrescenta.

Daqui regressamos ao hotel flutuante, o 500 Rai, e depois do almoço vamos conhecer a Pakarang Cave. Uma gruta de corais acessível apenas por barco.

Antes de entrar na jangada de bambu, que vai levar-nos até à entrada da gruta, temos que caminhar na floresta. Um percurso com quase um quilómetro e meio, entre subidas e descidas, caminho de terra, muitas e diferentes árvores, sons sem fim. No meio do percurso, muitos avisos para termos cuidados com os elefantes.

Meia hora depois chegamos à gruta, onde a primeira imagem é de uma tradicional casa dos espíritos, a cor amarela contrasta com a escuridão do espaço. Entramos e com a ajuda de uma lanterna e vemos as formações calcárias que parecem corais.

"Isto que veem é formado por gotas de água, pode crescer um centímetro por dia e com a água vai crescendo ao longo do ano. Mas se tocarmos com o dedo, para de crescer, porque está quente e não está limpo. Quando vemos esta pedra numa gruta, com 10 ou 20 metros, é porque já têm milhões e milhões de anos", conta o guia durante a visita.

Regressamos e, na caminhada pela floresta, que vai levar-nos ao barco, somos surpreendidos por macacos. Olham fixos para nós, saltam, estranham a presença, mas seguimos caminho.

A próxima paragem é na aldeia de pescadores do Lago Cheow Lan. É daqui que sai o peixe fresco servido todos os dias no Hotel 500 Rai. São quatro cabanas de madeira, muito pobres, suspensas em estacas de madeira, construídas no meio do rio.

"Os pescadores são muito importantes para todos aqui no lago. O nosso hotel compra aqui o peixe, todos os dias os pescadores vão num barco pequeno, manhã cedo, lançam as redes na água e no dia seguinte apanham o peixe, cortam, preparam-no e vendem a todos os hotéis do lago", esclarece Tum.

Há ainda um viveiro com água do rio, porque quando chove ou há uma tempestade podem tirar o peixe daqui e entregar nos hotéis. "Imagine que amanhã temos 20 hóspedes, falamos para aqui, pedimos cinco quilos de peixe, e entregam-nos", explica.

Esta pequena aldeia de pescadores também é muito importante para os funcionários dos hóteis e para a própria população local

"Aqui há um pequeno supermercado, que é muito importante. No nosso hotel temos uma loja, mas é tudo muito caro. E aqui há algo especial para todos, é tudo muito barato, todos podem comprar aqui e isto é bom para as funcionários do hotel e para todos aqui."

A observação de pássaros ao nascer do sol, a visita à Gruta de Coral e à aldeia de pescadores do Lago Cheow Lan são todas organizadas pelo 500Rai Floating Resort. O Aeroporto Internacional de Surat Thani fica a cerca de 60 km de distância.