Numa altura em que cada vez há mais acidentes sem causa aparente associados ao uso do telemóvel, a Brisa decidiu lançar uma nova campanha de segurança rodoviária sob o lema "Offline na condução, online na vida."

No vídeo da campanha vê-se um carro aparentemente normal, em cima de uma base giratória, ao mesmo tempo que se ouve a descrição de várias funcionalidades de um telemóvel. À medida que a câmara vai rodando à volta do automóvel, percebe-se que há um lado do carro está amolgado com uma mota caída ao lado. No final uma voz deixa o aviso: "O uso do telemóvel na condução é cada vez mais perigoso para quem anda na estrada."

De acordo com um comunicado enviado pela Brisa às redações, um estudo realizado do The National Safety Council (Conselho Nacional de Segurança) demonstrou que a utilização do telemóvel ao volante é responsável por 1,6 milhões de acidentes por ano, dos quais 390 mil acontecem devido a trocas de mensagens de texto.



O mesmo comunicado avança que é seis vezes mais provável ocorrer um acidente devido à troca de mensagens de texto durante a condução do que por o condutor estar sob o efeito de álcool. Ainda assim, em Portugal, 47% dos condutores admitem falar ao telemóvel enquanto conduzem, seja através do sistema mãos livres ou através da utilização direta do telemóvel.



A campanha conta com o apoio institucional da ANSR (Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária), do IMT (Instituto da Mobilidade e dos Transportes) e da FMP (Federação Motociclismo Portugal).