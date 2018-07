Oito países europeus com mais área ardida que Portugal

O Reino Unido e a Suécia são este ano, até agora, os países da União Europeia com mais área ardida. Uma lista que costuma ter Portugal à frente, pela negativa, mas que em 2018 tem na frente países habitualmente com muita chuva que este ano enfrentam uma vaga de calor.

A Comissão Europeia revela que arderam até agora em Portugal perto de 1300 hectares, um décimo do que se conta no Reino Unido e um sétimo da Suécia. Números do Sistema Europeu de Informação de Incêndios Florestais, com base em imagens de satélite, revelam ainda que Itália, Espanha, França, Grécia e até a Alemanha e a Irlanda têm em 2018 mais área ardida que Portugal.

Seca a Norte. Chuva a Sul

Paulo Fernandes, professor no departamento de ciências florestais da Universidade de Trás-os-Montes, não tem dúvidas: o tempo tem dado ajuda fundamental a Portugal.

Ouça a conversa de Paulo Fernandes com o jornalista Nuno Guedes.

Mesmo "nos intervalos entre a chuva", constata o investigador, a vegetação não tem estado seca e mesmo nos dias quentes tem existido um tempo húmido o que limita muito a probabilidade dos fogos se expandiram, sendo fácil o combate aos focos de incêndio que têm aparecido.

O Portugal de 2017, admite o especialista em incêndios florestais, parece que passou para o Norte da Europa de 2018 e mesmo para a Europa Central pois também têm existido alguns fogos na Alemanha e na Holanda que estão com uma seca prolongada e ondas de calor que duram há semanas.

Aquilo que tem acontecido em 2018 no Reino Unido e na Suécia, os países que até agora têm mais área ardida na Europa, continua no entanto muito distante do que aconteceu em 2017 em Portugal. Juntos, os dois países tem cerca de metade da área queimada apenas pelo incêndio de Pedrógão Grande.